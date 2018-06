Was für ein „verlogenes Pack“

Versus:

– Verteidigungsministerin „von der leyen“ hat 7 Kinder

– geboren zwischen 1987 und 1999,

– also im alter von 18 bis 30 Jahren

– KEINES ihrer 7 Kinder ist oder war jemals bei der Bundeswehr

Mit dem 2. Fakultativprotokoll zur Kinderrechtskonvention wird die Rekrutierung Minderjähriger geächtet. Es dient dem Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten und erweitert in diesem Punkt die Kinderrechtskonvention. Explizit wird mit dem “Fakultativprotokoll vom 12. Februar 2002 zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kinder an bewaffneten Konflikten” das Mindestalter für die Teilnahme an Kampfhandlungen von 15 auf 18 Jahre angehoben. https://www.kinderrechtskonvention.info/kindersoldaten-3205/