So wurde Russland von den Transatlantiker belogen

Das National Security Archive der USA hat dazu Dokumente veröffentlicht. Wir haben diesen Bericht über die Zusagen an Gorbatschw und Jelzin

in der luftpost-kl übersetzt.

Teil I: Nummer 4 / 2018 ; Teil II. Nummer 43 / 2018

TEIL I::::

„Keine NATO-Osterweiterung“ Das NATIONAL SECURITY ARCHIVE der USA hat Dokumente veröffentlicht, die belegen, dass der Westen

der sowjetischen Führung tatsächlich wiederholt versprochen hat,

auf jede Osterweiterung der NATO verzichten zu wollen.

„Die NATO-Osterweiterung: Was Gorbatschow zugesagt wurde —–

-Freigegebene Dokumente belegen die Zusicherungen der westlichen Politiker Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major und Wörner

an die sowjetische Führung, dass es keine NATO-Osterweiterung gebenw erde

Zu den Dokumenten, die einer Konferenz der Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies / ASEEES zu dem Thema „Wer hat wem was über den Verzicht auf eine NATO-Osterweiterung versprochen?“ vorgelegt wurden

Von Svetlana Savranskaya und Tom Blanton

National Security Archive, 12.12.17

http://luftpost-kl.de/luftpost-arc…/LP_16/LP00418_080118.pdf

https://nsarchive.gwu.edu/…/nato-expansion-what-gorbachev-h…

———————————-

TEIL II::::

„“Das NATIONAL SECURITY ARCHIVE der USA hat weitere Dokumente veröffentlicht, die belegen, dass auch der russische Präsident Boris Jelzin

zunächst in dem Glauben gelassen wurde, eine Osterweiterung der NATO sei nicht geplant.

„Die NATO-Osterweiterung: Was Jelzin zu hören bekam ——

Der russische Präsident sollte glauben, die Partnerschaft für den Frieden sei die Alternative zur Osterweiterung der NATO. Dokumente belegen,

dass Russland eine erneute „Eindämmung“ ablehnte und von den USA den Einschluss in und nicht den Ausschluss aus den neuen europäischen

Sicherheitsstrukturen zugesichert bekam. Die ebenfalls über den nachfolgenden Link aufzurufenden Dokumente und durchnummerierten Anmerkungen

in eckigen Klammern wurden zusammengestellt und kommentiert ……“

von

Svetlana Savranskaya und Tom Blanton

NATIONAL SECURITY ARCHIVE, 16.03.18″“

http://luftpost-kl.de/luftpost-arc…/LP_16/LP04318_110418.pdf

https://nsarchive.gwu.edu/…/nato-expansion-what-yeltsin-hea…