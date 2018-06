Internationale Ärzte-NGO fordert Spanien zum Stopp von Waffenlieferungen an Israel auf

Die Delegation einer internationalen Ärzte-NGO hat die spanische Regierung aufgefordert, den Export von Militär- und Sicherheitsausrüstung an das zionistische Regime zu beenden.

Die NGO machte in einem Statement, das der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe mit Palästina im spanischen Parlament überreicht wurde, auf das Leid und die Probleme der Palästinenser aufmerksam, hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur EFE am Mittwoch hierzu.

„Die Hälfte der nötigen Arzneimittel sei nicht vorhanden“, wurde unter anderem betont. Auch kämen Rettungsfahrzeuge nur schleppend voran. Darüber hinaus wurden in den vergangenen zwei Monaten mehr……