Die berühmte kolumbianische Sängerin Shakira hat ihren für den 9. Juli geplanten Auftritt in Tel Aviv abgesagt. Zahlreiche palästinensische NGOs hatten an Shakira appelliert, ihr Konzert in Israel abzusagen.

Die Grammy-Preisträgern und UNICEF-Sonderbotschafterin hatte nach diesen Aufrufen, als eine Reaktion gegen das Massaker Israels an Gaza erklärt, dass sie ihr Konzert cancelt.