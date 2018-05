Israel beschließt Bau von 1.958 neuen Siedlungswohnungen in der illegal besetzten Westbank

Die israelische Zivilverwaltung für die besetzten palästinensischen Gebiete hat heute in ihrem zentralen Planungskomitee den Bau von 1.958 neuen Häusern in Siedlungen in der Westbank beschlossen. 80% dieser Bauten sollen in Siedlungen entstehen, die Israel im Falle einer Zwei-Staaten-Lösung nach realistischer Einschätzung räumen müsste.

Die illegale israelische Siedlung Ariel erhält nach dem neuesten Plan des Zentralen Planungskomitees die Genehmigung zum Bau weiterer 400 Wohnungseinheiten. Weitere 1.558 Bauten sollen in anderen Siedlungen in der Westbank entstehen. (Foto: wiki)

Nachdem der israelische Verteidigungsminister, Avigdor Lieberman, vergangene Woche den Bau von 3.900 neuen Wohneinheiten in bestehenden illegalen Siedlungen in der Westbank ankündigte, erscheint die heute beschlossene Zahl von 1.958 niedrig. Die israelische Menschenrechtsorganisation Peace Now erklärt das damit, dass in der von Lieberman genannten Zahl in erheblichem Maße bereits bewilligte Bauten enthalten waren.

Wie Peace Now in der Auswertung der heutigen Genehmigungen allerdings deutlich macht, sind 80% der nun angekündigten Neubauten für Siedlungen gedacht, die….