Wird Putins Politik der Zugeständnisse erfolgreich sein?

Paul Craig Roberts

Die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf der Internationalen Wirtschaftskonferenz in St. Petersburg am vergangenen Wochenende zeigt die Verstrickung der russischen Regierung im Rahmen der neoliberalen Wirtschaftspolitik. Putin verteidigte den Globalismus und den Freihandel, und er warnte davor, dass die Krise aus dem Zusammenbruch des globalen Systems resultieren wird.

Tatsächlich ist die Krise das Ergebnis von Globalisierung und neoliberaler Wirtschaftspolitik. Für Russland bedeutet neoliberale Wirtschaftspolitik sowohl wirtschaftliche als auch politische Krise (siehe > Amerikas Fünfte Kolonne wird Russland zerstören).

Die neoliberale Ökonomie führt zu einer inländischen Wirtschaftskrise, weil sie die Beschäftigung in hochproduktiven, wertschöpfungsintensiven Bereichen wie dem verarbeitenden Gewerbe und handelbaren beruflichen Fertigkeiten wie Software-Engineering von entwickelten Volkswirtschaften wie den USA, Großbritannien und Europa in Volkswirtschaften mit deutlich niedrigeren Löhnen umlenkt. Die neoliberale Ökonomie ist auch die Grundlage für die Finanzialisierung, die den wirtschaftlichen Überschuss von realen Investitionen in den Schuldendienst….