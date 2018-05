Verteidigt Julian Assange!

Das Internationale Komitee der Vierten Internationale (IKVI) und die internationale Redaktion der World Socialist Web Site fordern umgehende Maßnahmen zur Verteidigung von WikiLeaks-Herausgeber Julian Assange. Nach fast acht Jahren Kampf gegen die unerbittliche Verfolgung durch die US-Regierung und ihre Verbündeten ist der in Australien geborene Journalist nun in großer Gefahr, in ihre Fänge zu geraten.

Die amerikanische herrschende Klasse und ihre Pendants auf internationaler Ebene sind WikiLeaks und seinem Herausgeber feindlich gesonnen, weil er Informationen veröffentlicht hat, die vor den Augen der Welt ihre Kriegsverbrechen, antidemokratischen Intrigen und ihre Korruption aufgedeckt haben. Die US-Regierung ist entschlossen, Assange zum Schweigen zu bringen und alle prinzipientreuen Journalisten und…..