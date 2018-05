Dies und Das – ITexit, bamf und eine Gruselgeschichte mit einem Geist

Alle Welt regt sich über die ganz offensichtliche eu-Diktatur in Italien auf, aber anscheinend sieht niemand die wichtigen und großen Erfolge dabei.

Man muss dazu verstehen, dass das verlogene Verbrechersystem immer das leise Halbdunkel sucht und braucht. Zweitens braucht, schafft und nutzt es stets eine dicke Lügenschicht. „demokratie“ per se ist ziemlich durchgängig ein gutes Beispiel dafür.

Betrachten wir es mal analytisch und emotionslos, so sehen wir Folgendes:

Das System hat versagt. Normalerweise gibt es in der „gesunden“ eu „demokratie“ eine Menge Rädchen und Ebenen, von denen die Wahlen selbst das – bewusst und mit viel Aufwand – sichtbarste sind; das geht Dank Indoktrination vom Kindergarten an so weit, dass viele „demokratie“ und „Wahlen“ gleichsetzen. Tatsächlich aber gibt es noch viele andere Ebenen und Rädchen in dieser Mechanik, wobei die wirklich entscheidenden – wohl kaum erstaunlich – nicht nur *nicht* zu sehen, sondern mit beträchtlichem Aufwand und unter allerlei Vorwänden gut davor geschützt werden, gesehen zu werden.

Unten machen Millionen ihre Kreuzchen und ganz oben kommt am Ende ein Ergebnis heraus. Und dieses Ergebnis wurde Jahrzehnte….