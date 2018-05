Die egoistischen Diktate der USA zwingen Europa dazu, seine Beziehungen zu Russland, China und dem Iran zu verbessern

Der herzliche Empfang, den der russische Präsident Wladimir Putin der deutschen Kanzlerin Angela Merkel am Freitag letzter Woche in Sotschi bereitete, hob sich wohltuend von dem flegelhaften Umgang Washingtons mit seinen europäischen Verbündeten ab.

Auch die Sonne schien, als Putin in seiner Sommerresidenz am Schwarzen Meer die deutsche Kanzlerin mit einem Lächeln und einem Rosenstrauß begrüßte. Nach ersten Gesprächen erklärten beide vor Reportern, zur Lösung verschiedener internationaler Probleme – der Ukraine-Krise, des Konfliktes in Syrien und der Meinungsverschiedenheiten über das Atomabkommen mit dem Iran – sei es notwendig, den Dialog und die Zusammenarbeit (zwischen Russland und der

Bundesrepublik Deutschland ) zu verbessern.

