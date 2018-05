Die vom Machtkartell nicht gewünschte Präsidentschaft von Donald Trump – Die Beteiligung des „Deep State“ – Die Rolle hochrangiger Funktionsträger in DOJ (Department of Justice), FBI und CIA – Von Obama autorisierte Abhörmaßnahmen – Weitergabe von Geheiminformationen an die Mainstreampresse – Watergate als heiliger Gral der Linken – Die Wendung des Zeitgeistes: Linke statt Rechte als Freiheitsgegner – Der Coup in Deutschland: Untergang des Rechtsstaats und Gesetzesbrüche auf oberster Ebene – Selbsterkenntnis und Politik – Tote und statische Sichtweisen bei Weltflüchtigen – Jeder befindet sich ständig in einem dynamischen Spannungsfeld von Polaritäten (Wahrheit und Lüge, Gut und Böse usw.).

