Die 6 wichtigsten Stoffe zur Remineralisierung der Zähne

Würdest Du mir glauben, wenn ich Dir sagen würde, dass Du Deinen Karies auf natürliche Weise umkehren kannst? Im Gegensatz zu dem, was wir von Ärzten und Zahnärzten gehört haben, ist unser Körper in der Lage, Schäden an den Zähnen ohne Füllungen zu reduzieren und somit schmerzhafte Zahnarztbesuche und teure Eingriffe einzusparen. Verrückt, richtig!?

Ist es wirklich möglich, Karies umzukehren?

Ja! Dr. Weston. A. Price, ein Zahnarzt, entdeckte und erklärte in der Zeitschrift Nutrition and Physical Degeneration, dass es viele verschiedene Kulturen von isolierten Dörfern auf der ganzen Welt gab, in denen die Menschen perfekte Zähne hatten, obwohl sie keinen Zugang zu Ärzten oder Zahnärzten hatten. Dr. Price fand heraus, dass das, was diese Kulturen gemeinsam hatten, ihre primitive Ernährung und Nährstoffzufuhr aus extrem hohem Kalzium– und Mineralstoffgehalt bestand und mindestens zehnmal so viel fettlösliche Vitamine…..