Ungewisse Zukunft

US-Präsident Donald Trump will die amerikanischen Truppen aus den Gebieten östlich des Euphrat in Syrien abziehen. Am liebsten schon bis Ende des Jahres, sie sind zu teuer. Trump will, dass die Golfstaaten sich engagieren, um die Teilung Syriens durchzusetzen. Sie sollen eine neue Truppe von 30.000 Soldaten bezahlen und trainieren. Die Chancen der Golfstaaten aber sind gering, weil sie in Syrien ihren Einfluss verloren haben und in einen mörderischen Krieg im Jemen verwickelt sind. Was werden die Kurden tun? Was wird aus ihrem Projekt einer Demokratischen Föderation in Syrien, wenn es die schützende Hand der Amerikaner dort nicht mehr gibt? Mit dieser Frage beschäftigen sich Mohammad Ballout und Walid Scharara in einem Artikel in der Tageszeitung Al Akhbar vom 18. April 2018, den Rubikon hier in deutscher Übersetzung abdruckt.