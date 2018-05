Die Schwächen der EU werden in diesen Tagen überdeutlich:

*Die EU ist gegenüber der Politik der USA hilflos.

*Die BREXIT-Verhandlungen gehen voran.

*In Italien übernimmt eine EU-kritische Koalition die Regierung.In Ungarn und in Polen regieren EU-Gegner.

*Die EU-Kommission legt einen unbrauchbaren Budgetentwurf vor.

*Mit der Datenschutzgrundverordnung produziert der Regulierungswahn den Super-GAU.

Unter diesen Umständen ist es nicht erstaunlich, dass viele schon das Ende……