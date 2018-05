Vortrag in Bremen auf Einladung des Bremer Nah-Ost-Forums zur aktuellen Lage in Syrien mit Anschauunngsmaterial (Fotos und LandkartenUSA: 16 Militärstützpunkte

im Norden Syriens Wiederaufbau in den von der syrischen Regierung kontrolliertem Gebiet ::: Karin Leukefeld berichtet in Bremen von der Lage in Syrien