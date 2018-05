Der gelbe Bus – Elias Davidsson im NuoViso Talk

Der international bekannte Enthüllungsbuchautor Elias Davidsson stellt sein neues Buch vor. Sein gerade erschienenes Werk „Der gelbe Bus“ beschäftigt sich mit dem sogenannten Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. In einer sechsmonatigen Recherche hat sich der Autor intensiv mit den ihm zur Verfügung stehenden Quellen beschäftigt und will dabei zahlreiche Unstimmigkeiten in der offiziellen Version festgestellt haben: So gut wie alles, was in den deutschsprachigen Medien dazu veröffentlicht wurde, sei anzuzweifeln. Zum Beispiel gab es bereits zur genauen Uhrzeit des Anschlags mehrere unterschiedliche, offizielle Angaben. Ebenfalls fraglich ist die Fahrtroute und die Geschwindigkeit des Lasters, den Anis Amri kurz vor Weihnachten 2016 in die Menschenmenge gelenkt haben soll. Im kritischen Gespräch mit Norbert Fleischer berichtet Davidsson, dass der Lkw zum Beispiel vom Anschlagsort aus in einer Kaserne abtransportiert worden sei, und er fragt, wieso. Der Autor äußert auch deutliche Zweifel darüber, wann, wo und unter welchen Umständen Fingerabdrücke und Ausweis des Terroristen gefunden worden sein sollen. Interessant auch das vom Attentäter zurückgelassene Mobiltelefon: hatte Amri bis kurz vor dem Anschlag hauptsächlich pornographische Inhalte im Internet angesehen, soll er, von einem Tag auf den anderen, im Internet fast nur noch islamistisch-dschihadistische Inhalte aufgerufen haben – was dem Autor zweifelhaft erscheint. Ein inhaltlich dichter Studio-Talk, der die Tiefe und die Komplexität der angestellten Recherchen zu dem Buch erahnen lässt.

