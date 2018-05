Am 21.07.2019 jährt sich das größte Ereignis in der bisherigen Menschheitsgeschichte. Die Mondlandung ! Doch es gibt Zweifel, ob das, was die NASA uns präsentiert hat, so wirklich stattfand. Wir von blognetnews.de werden in den nächsten 50 Wochen einen konzentrierten Blick darauf werfen.

