Alles was den Hühnern verfüttert wird, endet schlussendlich in deinen Eiern. Es ist ein normaler Prozess, dass die Nährstoffe, die die Mutter durch ihre Ernährung mit Chemikalien und gemahlenen GVO-Sojabohnen und Mais aufnimmt, weitergegeben werden. Die Hühner, die oft in Käfigen gehalten werden, träumen davon, draußen frei herum zu laufen, während sie jeden Tag die Pellets auf der Speisekarte haben.

Die EU-Geflügelindustrie befindet sich derweilen in einem Lebensmittelskandal von giftigen Eiern, die von den belgischen und niederländischen Nahrungsmittelsystemen in die ganze Welt verschickt werden. Vor kurzem wurde England über Eier informiert, die mit Insektiziden kontaminiert waren, als Teil……