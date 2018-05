US-Außenminister Pompeo stellt dem Iran ein Kriegs-Ultimatum

© Reuters/Leah Millis Reuters/Joshua Roberts

Nach dem Rückzug der Trump-Regierung aus dem iranischen Atomabkommen stellte US-Außenminister Mike Pompeo am Montag vor, was Washington als seinen „Plan B“ bezeichnet. Das Abkommen war von den so genannten P5+1 – den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China und Russland – mit dem Iran geschlossen worden.

Pompeo hielt seine ungehobelte und kriegerische Rede unter der Überschrift „Nach dem Abkommen: Eine neue Iran-Strategie“ vor der rechten Heritage-Foundation in Washington. Sie kam einem Kriegs-Ultimatum an Teheran……