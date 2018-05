Meinst du, die Russen wollen Krieg?

Am 24. Mai beginnt das 18. Internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg: Die „isolierte Regionalmacht“ wird eine Rekordzahl der Teilnehmer begrüßen – 15.000 Gäste aus über 100 Ländern. Es geht um Handel und Investitionen. Außerdem ist SPIEF eine der weltweit wichtigsten wirtschaftlichen Diskussionsplattformen. Und wo man diskutiert und handelt, fallen keine Bomben…

Zur gleichen Zeit rollen US-Panzer aus Bremerhaven durch Brandenburg gen Osten. Norddeutschland wird zur logistischen Drehscheibe für den Umschlag der militärischen Fracht.

Zur gleichen Zeit verbreitet Schweden Informationsbroschüren über das Verhalten im Falle von Krisen und Kriegen – zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren. Das Spiel mit der Angst ist ein beliebtes Mittel der Westpropaganda. Spielt Schweden mit dem Gedanken eines NATO-Beitritts? Die schwedische NEOCON-„Elite“ benutzt gern Russophobie, um von eigenen inneren Problemen abzulenken. Diese „Elite“ ist keine Ausnahme.

Zur gleichen Zeit bereitet sich Deutschland zur führenden Rolle an der „Ostfront“ vor. Rheinmetall: Insgesamt will die Bundeswehr 68 Leopard 2A4, 16 Leopard 2A6 und 20 Leopard 2A7 auf den Konstruktionsstand A7V bringen.

„Anfang 2019 soll die Bundeswehr die Führung der multinationalen Eingreiftruppe Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) in Osteuropa übernehmen. Diese Aufgabe soll die Panzerlehrbrigade 9 in Münster übernehmen. Die verfügt derzeit gerade einmal über neun der 44 vorgesehenen Panzer. 2019 sei sie personell und materiell zu 100 Prozent einsatzbereit, heißt es bei der Bundeswehr.“

