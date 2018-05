Meghan und Prinz Harry: Eine schrecklich geheime Familie

Die Hochzeit von “Prinz Harry” und Meghan Markle ist eine sehr formelle und viel komplexere Angelegenheit, als die meisten ahnen. Harry heißt eigentlich Prince Henry Charles Albert David, aus dem Hause Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Prince of Wales, Duke of Sussex, Earl of Dumbarton and Baron Kilkeel, Knight Commander of the Royal Victorian Order. Meghan Markle ist nun die Duchess of Sussex.

In welche Verwandtschaft hat Meghan eingeheiratet? In die Häuser Hannover, Hessen-Kassel, Sachsen-Coburg Gotha, Schleswig-Holstein-Glücksburg-Sonderburg, Strelitz, Oranien, Nassau, Dänemark, Romanow. Und selbst dieses Bündel an Namen ist nur eine Abkürzung, denn von Generation zu Generation vermehrten sich die Mitglieder dieser Großfamilie und sammelten verschiedene Titel, agierten in unterschiedlichen Ländern und machten die ganze Angelegenheit noch komplizierter.

Diesem Bündel aus Familien scheint es vor über 200 Jahren gelungen zu sein…..