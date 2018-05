Iran: USA geben Zionisten und Saudis Immunität bei Angriffen auf Zivilisten

Mit den Worten des ständigen Vertreters Irans bei den Vereinten Nationen, haben das zionistische Regime und Saudi-Arabien die volle Unterstützung der USA, als Mitglied des Sicherheitsrats, für ihre Angriffe auf Zivilisten, und Washington gewähre diesen beiden Regimes Immunität.

Gholam-Ali Khoshrou hat am Dienstag bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York über den ‚Schutz von Zivilisten in bewaffneten Konflikten‘, die Angriffe auf Zivilisten und Rettungskräfte in verschiedenen Länder, wie Palästina und Jemen, verurteilt.

Er wies daraufhin, dass die neue Runde der Tötung von Palästinensern im Gazastreifen, insbesondere auch von Kindern und Frauen, die Fortsetzung…….