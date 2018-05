Russisches Parlament beschließt Anti-Sanktions-Gesetz

Soeben hat das russische Parlament Duma in 3.Lesung mehrheitlich das sog. „Anti-Sanktions-Gesetz“ beschlossen, dass nun auch der russischen Regierung alle Möglichkeiten gibt konkrete und schmerzhafte Maßnahmenpakete als Gegensanktionen gegen westliche anti-russische Sanktionen zu „schnüren“. Bisher hatte nur der russische Präsident Wladimir Putin per direktem Präsidentenerlass und die russische Regierung in einem recht engen gespiegelten Rahmen – solche Möglichkeiten. Das neue . „Anti-Sanktions-Gesetz“ setzt nur gesetzlich geregelte Rahmen, belässt damit die Entscheidung über konkrete Gegensanktuons-Pakete jedoch der russischen Regierung. Quelle:1,2,



