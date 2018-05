Demokraten bestätigen Folterin als Direktorin der CIA

Paul Craig Roberts

Wie wurde eine Person, die sowohl in den USA als auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen der Führung eines Foltergefängnisses auf der Anklagebank sitzen sollte, zur Direktorin der US Central Intelligence Agency bestimmt? Was ist das ganze Washingtoner Gerede über die Verteidigung der Menschenrechte, wenn eine Folterin mit geheimen Operationen beauftragt wird?

Milosovic, der serbische Führer, der versuchte, sein Land vor der Aggression Washingtons zu schützen, wurde von Washington zum Kriegsverbrechertribunal oder einen solchen Ort geschickt, der nur Opfer der Aggression Washingtons verurteilt. Er starb im Gefängnis, manche sagen, er wurde von Washington ermordet. Das Gericht hat ihn schließlich von den gefälschten amerikanischen Anschuldigungen befreit. Aber das hat einem Toten nicht viel gebracht.

Aber jetzt hat Washington eine echte Verbrecherin, eine reale Person, die ohne…..