Nazi-Keule gegen Daniele Ganser

Mainstreammedien VS. Dr. Ganser = Erst Verschwörungstheoretiker jetzt Nazi! Ein wundervoller Einblick wie Journalisten in die unterste Schublade greifen, sobald sie merken dass ihre Argumentation etwa gleich viel Wert hat wie ihre Selbstachtung. Völkerrecht? 26’000 Pentagonbomben jährlich? Illegale westliche Kriege rund um den Globus mit millionen Todesopfern daraus? …Ist doch alles Peanuts und keine Schlagzeile wert! Sehr viel wichtiger ist es den Ganser als Nazi hinzustellen, weil er in einem Satz erwähnt, „dass Macron bei Rothschild arbeitete“… Ja ist denn dieser Propaganda-Nonsens in unserem Mainstream noch zu toppen?

