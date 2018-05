VERSAGT: So sieht MERKELS politischer, wirtschaftlicher & gesellschaftlicher „SCHERBENHAUFEN“ aus!

Merkel über alles?

Oder doch nicht?

Alles über ihren politischen, wirtschaftlichen & gesellschaftlichen „Scherbenhaufen“ im In- und Ausland!

Am 14. März 2018 wurde Angela Merkel zum vierten Mal hintereinander zur Bundeskanzlerin gewählt. Das wurde nur durch eine Neuauflage der großen Koalition (CDU/CSU und SPD) möglich. Wie Sie wissen mussten beide „Volksparteien“ bei der letzten Bundestagswahl kräftig Federn lassen.

Nun ist sie also wieder da. Nur keiner macht sich mal ernsthaft Gedanken darüber, was „Mutti“ während ihrer bisherigen 12-jährigen Regierungszeit so alles angestellt hat.

Und wenn, dann wird von den ach so „objektiven“ Mainstream-Medien nur das „Positive“ erzählt.

Gewiss, das alles gibt es. Aber auch die Kehrseite der…..