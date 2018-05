US-Präsident Donald Trump: „Die Europäische Union ist furchtbar zu uns

US-Präsident Donald Trump übte am Donnerstag nach den Beschlüssen des EU-Gipfels in Sofia harsche Kritik an der Handelspolitik der Europäischen Union und Deutschland insbesondere. Er meinte „Die Europäische Union ist furchtbar zu uns“.

Weiter beschwerte sich Trump „Jean-Claude (Juncker) und Donald (Tusk) – ich mag sie beide, aber sie sind sehr hart.“ Die EU halte massive Handelsbeschränkungen…..