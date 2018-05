Tommy Hansen: Avaaz und die Propaganda der Weißhelme

Der zweite Teil des Vortrags von Tommy Hansen beschäftigt sich mit der Rolle der „Weißhelme“ in Syrien als Propaganda-Instrument, Institutionen wie Avaaz, die mit ihren Petitionen ein Mittel installiert haben, um Meinungsbildung zu steuern und die Rolle der sozialen Netzwerke und deren Medien im heutigen Alltag und inwieweit wir von dieser Medienmacht beinflussbar sind.

Der dänische Journalist Tommy Hansen ist Gründer und Chefredakteur von Free21.org. Er ist seit 1985 als freier Journalist tätig und kennt den Medienmarkt in fast all seinen Facetten. Tommy Hansen hat sich vertieft mit den Ereignissen am 11. September 2001 in New York und hat sich mit den Kriegen, die darauf folgten, beschäftigt.