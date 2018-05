Putin verstärkt Mittelmeer-Schutzschild: „Marschflugkörper-Schiffe ab jetzt ständig präsent“

Nach einer militärischen Besprechung in Sotschi kündigte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch an, dass die Schiffe der russischen Kriegsmarine, welche die Marschflugkörper vom Typ Kalibr abfeuern können, von nun an eine ständige Präsenz im Mittelmeer aufrechterhalten werden.

„Angesichts der anhaltenden Gefahr terroristischer Attacken in Syrien werden unsere Schiffe mit Marschflugkörpern Kalibr ständig im Mittelmeer Wache haben“,

Die Kalibr Marschflugkörper wurden bereits in den 1980er Jahren in der……