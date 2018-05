Neue Flüchtlingsroute Bosnien: Tausende wollen weiter gen Westen

Bild: thinglink.com/scene/763455529908436993

In Bosnien-Herzegowina sind in den letzten Monaten tausende sogenannter Flüchtlinge eingereist, die auf dem Weg nach Europa bzw. Deutschland sind. Im letzten Jahr waren es insgesamt nur 755 illegale Einwanderer, in diesem Jahr sind es bereits rund 4000 Syrer, Iraker, Algerier, Türken und Afghanen, die es gen Westen zieht.

Die meisten von ihnen hoffen, über die kroatische Grenze nach Westeuropa zu kommen, etwa 1500 von ihnen sitzen nun in Bosnien fest, ihnen wird die Weiterreise verwehrt.

Das Land habe keine Unterbringungsmöglichkeiten. Im Asylzentrum von Sarajevo gäbe es nur 200 Betten, zuwenig angesichts von 80 bis 150 Neuankömmlingen pro Tag, erklärte der bosnische Sicherheitsminister Dragan Mektic vor zwei Tagen. Dutzende zukünftige Einwanderer campen in Zelten in…..