Israel und die Vereinigten Staaten bereiten weitere Angriffe auf Syrien vor

Im Jahr 2018 hat der Syrienkrieg in eine neu Ebene des Konflikts erreicht, die durch wachsende Spannungen unter den an der ausweglosen Situation beteiligten Kern-Mächten gekennzeichnet ist. Der Zusammenbruch des vom ISIS selbst erklärten Kalifats, das sowohl von dem von den VS angeführten Block als auch von der syrisch-russischen Allianz als formeller Hauptgegner betrachtet wurde, hat den Kontrast zwischen den Zielen der beiden Seiten verschärft.

Die Regierung in Damaskus, der Iran und Rußland versuchen, situationsabhängig, den Kampfgeist vollständig aufzulösen, um sowohl mit diplomatischen als auch militärischen Mitteln die territoriale Integrität Syriens wiederherzustellen. Im Gegenzug bestehen die tatsächlichen Ziele des VS-israelischen Blocks und….

….passend dazu……

Syrien – Kriegsbericht vom 16. Mai 2018: Syrische Armee befreit Dutzende Dörfer im Kessel von Rastan

Nun, da die Milizen aus der Region abgezogen sind, haben die syrischen Streitkräfte die Kontrolle über die Autobahn, M5, im Kessel von Rastan in Norden von Homs wiedererlangt. Laut regierungsnahen Quellen, besitzen die Syrisch Arabische Armee (SAA) und ihre Verbündeten nun die volle Kontrolle über 30 dort gelegene Ortschaften,

Zur selben Zeit schreitet die Evakuierung von Milizen aus dem Kessel weiter voran, Am 15. Mai haben 73 Busse die Region verlassen.

Sobald das Evakuierungsabkommen vollständig umgesetzt ist, will die SAA……