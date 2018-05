Trumps Sanktionen – gegen Europa

Die faktische Aufkündigung des Iran-Atomabkommens durch den amerikanischen Präsidenten wirbelt die Weltpolitik durcheinander – und den weltweiten Handel ebenso. Profitieren werden die Chinesen, den Schaden haben die Europäer, und hier zuerst wir, die Deutschen.

Vor allem deutsche Firmen haben seit 2015, nachdem die Sanktionen gegen den Iran schrittweise gelockert wurden, sehr gut verdient. Handelsbeziehungen, die in die siebziger Jahre zurückreichten, wurden schnell und diskret wiederbelebt. Teheran wusste, was es an deutscher Technologie hatte, und Konzerne wie etwa Siemens schätzten traditionell die wirtschaftliche Zuverlässigkeit des Mullah-Regimes, mochte deren Politik auch noch so…..