Israel mit 70: Bibis schwierige Stunde der Macht

Für Bibi Netanyahu, Israels dienstältesten Premierminister außer dem Gründungsvater David Ben-Gurion war es eine Woche des Triumphes.

Am vergangenen Dienstag zog Präsident Donald Trump die Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen mit dem Iran heraus, wie es Bibi gefordert hatte. Donnerstag, nachdem der Iran 20 Raketen auf den Golanhöhen gestartet hatte, antwortete Bibi mit einem 70-Raketenangriff auf den Iran in Syrien.

„Wenn es auf uns regnet, wird es auf sie stürmen. Ich hoffe, dass wir die Episode beendet haben“, sagte Verteidigungsminister Avigdor Lieberman und prahlte damit, dass Israels Überfälle „fast die gesamte iranische Infrastruktur in Syrien“ getroffen haben.

Am Tag zuvor war Bibi in Moskau und versuchte Vladimir Putin zu überzeugen, den Verkauf des russischen Luftverteidigungssystems S-300 an Damaskus abzusagen.

Gestern wurde die US-Botschaft in einem weltweit übertragenen Ereignis nach Jerusalem versetzt, wobei Trumps Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner die Ehrenplätze an einem von Bibi so bezeichneten……