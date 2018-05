Das Argument das Illegale Geldspiele nicht bekäpft werden können ist ein Märchen aus 1001 Nacht.

Den Geldfluss abwürgen funktioniert trotz eindeutiger Gesetzgebung nicht. Wirklich?

Und wenn das tatsächlich so ist, dann sind Sanktionen wie zb. Gegen den IRAN nutzlos. Einfach bei der Geldüberweisung “Lottoriegewinn” angeben und das Geld kann problemlos in der IRAN und zurück transferiert werden. So geht das. Alles ein Frage des Wordings. Video und mehr……