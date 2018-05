Erdogan kritisiert israelische Kriegstreiberei im Nahen Osten

Der türkische Präsident hat dem zionistischen Regime die Kriegstreiberei sowie Panikmacherei vorgeworfen.

Vor seinem Reiseantritt nach Großbritannien kritisierte Recep Tayyip Erdoğan am Sonntag in einem Interview mit dem Sender „BBC Arabic“ die jüngsten israelischen Luftangriffe auf Syrien und unterstrich: Israel provoziert fortlaufend in der Region.“

Erdogan wies zudem die Behauptungen des israelischen Regimes darüber, dass die iranischen Raketen vom syrischen Boden aus die Golanhöhen getroffen hätten, zurück und erklärte: In den letzten Tagen teilte Damaskus mehrmals mit, dass…..