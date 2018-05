Decenturion: Der erste Blockchain-basierte Staat der Welt

Der erste dezentrale Blockchain-basierte Staat der Welt, Decenturion wird auf der Consensus Konferenz 2018 in New York vorgestellt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit werden nicht die Einwohner ihr Einkommen an den Staat übergeben, sondern der Staat wird Einkommen für seine Bürger erwirtschaften!

Mit der Blockchain-Technologie wird die Wirtschaft von Decenturion von zwei separaten sich ergänzenden Arten von „Einwohner“ bzw. Teilnehmern abhängen:

Bürger als natürliche Personen (Mensch) und

Startups als nicht natürliche Personen.

In Decenturion wird jedem Bürger eine Rolle zugewiesen, deren Bedeutung durch die Anzahl der Decenturion-Token bestimmt wird, die der Einzelne besitzt. Decenturion schätzt seine Bürger so…..