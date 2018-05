451 Grad erklärt Trumps Rückzieher aus Atom-Deal

Letztes Jahr hat 451 Grad euch bereits die Militärstützpunkte der USA in Deutschland aufgelistet. Dieses Mal haben wir die US-Militärstützpunkte in ganz Europa für euch zusammengefasst. Deutschland ist in Europa kein Einzelfall, was die Menge an US-Militärstützpunkten betrifft. Es gibt weitaus mehr für die USA geostrategisch wichtige Stützpunkte in Europa, als man vermuten mag. In welchen Ländern Europas befinden sich die US-Militärstützpunkte und welche Aufgaben übernehmen diese Stützpunkte am Standort Europa für die USA? Antworten auf diese Fragen bekommt ihr im ersten Teil „US-Basen in Europa“ in der Rubrik „Geschwätz von gestern“.

