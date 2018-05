Von der Versicherung überwacht – Das sind Stasi-Methoden

Eigentlich dachte Susanne Gerber*, die DDR sei längst untergegangen. Doch dann holte sie dieses Gefühl ein, das sie aus ihrer Jugend kannte. Ihre Rechtsvertreterin hatte sie angerufen und ihr von den Detektiven erzählt.

Plötzlich war es, als sei sie wieder auf Verwandtenbesuch in Deutschlands sozialistischem Osten, stünde wieder am Grenzübergang zum untergegangenen Überwachungsstaat, in dem damals die halbe Familie ihrer Berliner Mutter lebte.

Susanne Gerber hatte Angst, dass jemand sie beobachtet. Sie sperrte den warmen Frühlingstag hinter die Rollläden und rief von der verdunkelten Wohnung aus ihren Partner an. Das war im letzten Mai.