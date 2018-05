UKRA-FASCHISTISCHE ANGRIFFE GEGEN WOHNVIERTEL HÄUFEN SICH

Ukra-faschistische Artillerie hat heute früh erneut Wohngebiete des Gorlovka-Vororts Zaicevo bei Donezk beschossen und mehrere Wohnhäuser in der Karbyschewa-Strasse 70 (siehe Fotos) zerstört, bzw. stark beschädigt (anliegende Wohnhäuser mit Hausnummer 75 und 75a). In der Gaidara-Strasse (Hausnummern 19 und 31) und Klewernoi-Strasse 10 wurden ebenfalls mehrere Wohnhäuser getroffen und eine städtische Gasleitung stark beschädigt. Die Einwohner befanden sich nach erstem Angriffslärm zum Teil rasch im Keller und zum Teil bereits auf dem Weg zur Arbeit, so dass es glücklicherweise nur leicht verletzte Zivilisten gab.

