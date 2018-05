Netanjahu: Iran platziert Waffen in Syrien für unsere Vernichtung

…..die Kriegspropaganda in Israel laufen auf Hochtouren…..

Iran versucht, „gefährliche Waffen“ in Syrien zu stationieren, „die gegen Israel für den spezifischen Zweck unserer Zerstörung eingesetzt werden sollen“, sagte Premierminister Benjamin Netanyahu den Führern Griechenlands und Zyperns während eines trilateralen Gipfels in der zypriotischen Hauptstadt Nikosia.

Netanyahu erzählt dem zyprischen Präsidenten Nicos Anastasiades:

Sie sagten vor einer Minute, Herr Präsident, dass es unvorstellbar sei, dass jemand das Existenzrecht des Staates Israel in Frage stellen würde. Tatsächlich gibt es eine Kraft, die genau das tut, und das ist das Regime in Teheran. Sie fordert täglich offen unsere Zerstörung, die Ausrottung Israels vom Erdboden, und sie übt uneingeschränkte Aggression gegen uns und jeden anderen in der Region aus. Es hat ein Terrornetzwerk, das über die ganze Welt verbreitet ist. Sie versucht nun, in Syrien sehr gefährliche Waffen einzuführen, die gegen Israel zum Zweck unserer Zerstörung eingesetzt werden sollen.