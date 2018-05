QANON und andere Militärinsider über die aktuellen Pläne des Tiefen Staates un dwie er besiegt werden kann

Es gibt wieder viele Neuigkeiten über die verborgenen Vorgänge der Welt, speziell die Themen Tiefer Staat und Dritter Weltkriegstehen nun im Vordergrund. Die dunkle Kabale versucht nun alles in ihrer Macht stehende zu tun, um doch noch ihre Neue Weltordnung umzusetzen – anscheinend vergeblich! Ein dramatischer Machtwechsel ist nun noch einmal wahrscheinlicher geworden. Benjamin Fulford legt in seinem Update vom 16.4.2018 wieder neue Geheimnisse offen. Er schreibt, dass verrückte religiöse Christen und Israelis immer noch versuchen, ein Armageddon zu starten, doch wie man vergangene Woche gesehen hat, wurden diese Pläne abermals vereitelt und es kam zu keiner großen kriegerischen Auseinandersetzung in Syrien. Das Tragische daran: Es liegen noch immer keine Beweise für einen Einsatz von Giftgas vor und Fulford meint, das hat nun starke Auswirkungen auf die Politik in Europa. In Frankreich könnte es zu einer neuen französischen Revolution kommen, und auch in England und Deutschland ist…..

