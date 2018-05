Für eine neue Friedensbewegung!

In der Nacht zum 14. April bombardierten die USA, Großbritannien und Frankreich Ziele in Syrien. Zu der Protestveranstaltung vor dem Brandenburger Tor am 18. April, zu der hauptsächlich Parlamentarier der Linkspartei aufgerufen hatten, kamen nur etwa 1.500 Menschen. Angesichts der Ängste in der Bevölkerung und der Bedrohlichkeit der Lage ist das wenig. Dabei sind die Bedingungen für Widerstand besser als in den 1980er Jahren, dem letzten Höhepunkt der Antikriegsbewegung.