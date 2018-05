Einladung zum SAFE-Stamm

Wann: Mittwoch, 16. Mai 2018, 19:00h – ca. 21:00h

Wo: Anreise: Restaurant Bahnhof, Gleis 13, Olten, Martin Distelistrasse 1

Am Besten mit dem Zug.

Thema:

Syrienreise 25. März – 9. April 2018

Ein Reisebericht mit Bildern

Referent: Werner Frey

Syrien ist seit 2011 ein umkämpftes Land. Die Motivation unserer Reisegruppe war, den Menschen in Syrien zu zeigen, dass wir sie nicht vergessen haben.

Dieser Krieg wird seit 2011 von ausländischen Mächten in Syrien ausgetragen. Was sind die Gründe? Das Durchleitungsrecht von Gaspipelines wurde an Katar nicht gewährt, Syrien hat eigenes Öl und Gas, das möchten fremde Mächte für sich beanspruchen; Syrien hat keine Schulden beim IWF und hat eine eigene Nationalbank. Die neue Seidenstrasse von China bis zum Mittelmeer endet in Syrien, diese Seidenstrasse ist ein schneller Transportweg zwischen China und Europa, das passt nicht allen. Israel träumt schon seit Generationen von einem Grossisrael.

In Syrien leben viele verschieden Etnien und Religionen zusammen, in bestem Einvernehmen, wenn sie nicht von aussen gegeneinander aufgehetzt werden. Mehr hier…..

