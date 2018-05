Die 5 Säulen der Macht – Auf dem Weg in die Neue Weltordnung

Mit diesem Beitrag möchte ich den Leuten aufzeigen wie weit die Internationalen-Globalisten-Eliten (IGE) mit der Umsetzung ihrer Vision der „Neuen Weltordnung“ vorangeschritten sind.

Um diesen Plan in die Tat umzusetzen, bedarf es einer Vielzahl von kleinen Teilabschnitten, die für sich gesehen im Einzelnen nicht wirklich aufzeigen, wohin die Reise gehen soll. In Summe betrachtet jedoch ein erschreckendes Gesamtbild ergeben. Wenn man in die Suchfunktion dieses Portals „NWO“ eingibt werden mit Stand heute stattliche 27 Seiten angezeigt. Alle Artikel beleuchten, so man will, einen kleinen Schritt hin zum „Großen Ganzen“. Wollte man das alles hier einbeziehen, würde aus dem Artikel wohl eher ein Buch werden. Die Kunst liegt eher darin, diesen schlicht und ergreifend etwas zu komprimieren. Ob mir dies hier gelingt, mag im Auge des Betrachters liegen.

Diese „Neue Weltordnung“ ruht in ihrer Gänze auf fünf Säulen. Es geht schlicht um die absolute Kontrolle über Finanzen, Militär, Rohstoffe, Wissenschaft und Technik und der Bevölkerung. Hierfür wurden von den Eliten weltumspannende…..