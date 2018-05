USA: Verlegung von Militärmaterial geht weiter

Wie die 1.US-Kavalerie-Division der US-Armee bestätigt, verlegen die USA gerade weitere 90 “Abrams“-Panzer, 140 Schützenpanzer und 18 Panzerhaubitzen nach Polen – unweit der russischen Grenze. Aktuell haben die USA seit 2014 bereits über 1.300 Panzerfahrzeuge, darunter auch Hunderte Panzer & Schützenpanzer nach Polen verlegt. Dazu kommt auch die Kriegstechnik nach Estland, Lettland, Litauen, Norwegen und Rumänien. Quelle:



Impressive! #Ironhorse is on the move to Europe in support of Operation #AtlanticResolve. #90SecondsOfAwesome pic.twitter.com/62suYuZnQ4

— 1st Cavalry Division (@1stCavalryDiv) 28. April 2018