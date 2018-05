Nanotechnologie Helfen uns Nanotech-Pflaster in Zukunft beim Abnehmen?

© Nanotech-PflasterColumbia Universität

Wissenschaftliche Studien belegen, dass eine Gewichtsreduktion ohne Nahrungsverzicht und Bewegung möglich ist: Mit Hilfe eines Medikaments, welches in Nanopartikeln eingeschlossen ist und über ein Pflaster verabreicht wird, konnten Mäuse abnehmen – ohne das sie auf Futter verzichten oder sich mehr bewegen mussten. Die beteiligten Forscher von der Columbia Universität New York und der University of North Carolina veröffentlichen ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift ACS nano.

Im Versuch erhielten Mäuse mittels eines Pflasters mit winzigen Nadeln ein nebenwirkungsfreies Medikament verabreicht. Dieses führt zu einer gezielten Umwandlung von weißem Speicherfett in braunes Verbrennungsfett.

Unter dem Namen Babyspeck bekannt, kommt das braune Fett bei Erwachsenen in der Natur eigentlich nicht vor. Über Injektionen oder in Tablettenform gereichte…..