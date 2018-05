Hypnotisierte Massen + MINDCONTROL

Wer es noch nicht kennt.

In diesem 3. Teil geht es primär um MIND-CONTROL und dabei u.a. auch um die Frage : Könnte es sein, dass WIR diversen Mind-Control-Techniken ausgesetzt sind ? Habt Ihr folgenden Satz schon mal gehört ? : „Viele sind wie in Trance und bemerken selbst das Offensichtliche nicht“ ? Könnte da etwas dran sein … und falls ja, was könnte dazu geführt haben ? Und natürlich kommt man beim Thema Mind-CONTROL nicht an MK-ULTRA und weiteren geheimen US-Regierungs-Operationen vorbei, aber ebenso möchte ich u.v.a. zeigen wie relativ einfach es ist kritiklose Befehlsempfänger zu erzeugen, oder z.B. Neuzugänge für Sekten zu rekrutieren, eben weil die „Basis-Methode“ immer die gleiche ist.