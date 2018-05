Für die Freundschaft mit Russland und allen Nationen – Presseinformation vom 18. April 2018

Demonstration für den Frieden am 9. Mai 2018 im Treptower Park in Berlin

Am 9. Mai 2018 findet im Treptower Park am Sowjetischen Ehrenmal eine Friedensdemonstration unter dem Titel „Freundschaft mit Russland“ statt. Die Veranstaltung beginnt um 16.00 Uhr mit Redebeiträgen sowie musikalischer Begleitung, und wird gegen 18.00 Uhr mit einer Menschenkette um das Ehrenmal ihren Höhepunkt finden.

Als ein Zeichen der Freundschaft mit Russland und allen Nationen organisiert Pax Terra Musica, gemeinsam mit verschiedenen anderen Friedensorganisationen, diese Großdemonstration. Am 9. Mai feiern neben Russland auch andere ehemalige sowjetische Länder den „Tag des Sieges“ als das Ende des Zweiten Weltkrieges. Das Ehrenmal im Treptower Park steht als Erinnerung an die gefallenen Soldaten und Offiziere der Roten Armee. Über 7.000 in der Schlacht um Berlin gefallene……