Israels Verteidigungsminister: »Die letzten Tage des iranischen Regimes sind angebrochen«

Ist der Iran am Ende? Das Land stehe kurz vor einem wirtschaftlichen und militärischen Zusammenbruch, erklärte der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman. Israel werde Teheran angreifen und »jeden Stützpunkt des iranischen Militärs in Syrien, der Israel bedroht, zerstören«, sagte Lieberman, wie die arabische Publikation Elaph und israelische Medien berichteten.

»Die wissen, dass das iranische Regime in den letzten Zügen liegt und bald zusammenbrechen wird«, so Minister Lieberman. »Wenn sie Tel Aviv angreifen, werden wir Teheran angreifen.«

Lieberman deutete an, dass der Iran an zwei Fronten verwundbar sei, nämlich wirtschaftlich und militärisch. Sollten die USA sich aus dem Atomabkommen zurückziehen, würde dies die Wirtschaft des Irans in einer Phase treffen, in der das Land viele Ressourcen dafür abstelle, in Syrien militärisch gegen den Westen hochzurüsten, erklärte der Verteidigungsminister.

»Der Iran versucht, Stützpunkte in Syrien zu errichten und diese mit modernen Waffen auszurüsten«, so Lieberman. »Jeder militärische Stützpunkt in Syrien….