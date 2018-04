Die Lage an der Donbass-Front verschärft sich von Tag zu Tag. Ukra-faschistische Truppen haben vor Tagen wieder damit begonnen, verstärkt Wohnviertel von Donbass-Ortschaften mit schwerer Artillerie zu beschießen. Wie der anti-faschistische Donbass-Widerstand der Volksrepublik Donezk berichtet, sind zahlreiche NATO-Militärberater an der vordersten Donbass-Front angekommen und leiten die ukra-faschistischen Truppen organisatorisch an, darunter Offiziere aus Kanada und Dänemark.

