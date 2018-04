Die EU-Kommission will die Desinformation im Internet bekämpfen

Im Visier stehen die Online-Plattformen als Konkurrenten der „Qualitätsmedien“, die ebenso wie Fakten-Finder gefördert werden sollen – und man will auch „qualitativ hochwertige Nachrichteninhalte über EU-Angelegenheiten“ verbreiten

Die EU-Kommission will weiterhin für die angebliche Durchsetzung der Wahrheit sorgen und Desinformation bekämpfen, natürlich ohne sich, die übrigen Regierungen oder auch die Nato mit in die beanspruchte Aufklärung einzubeziehen. So will man einen „unionsweiten Verhaltenskodex für den Bereich der Desinformation, die Unterstützung eines unabhängigen Netzes von Faktenprüfern und eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung von Qualitätsjournalismus und Medienkompetenz“ umsetzen, so die Mitteilung der EU-Kommission. Dabei geht es nicht um die alten Mainstreammedien im Westen, hier pauschal „Qualitätsmedien“ genannt, sondern vor allem um Internet-Plattformen. Hier würden nämlich, wie…..